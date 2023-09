Lauingen will seine Stadtmauer sanieren

Das Bauwerk ist nur noch an manchen Stellen sichtbar. Manche Teile sind marode. Experten arbeiten an einer Bestandsaufnahme. Sie sagen: Der Putz muss runter.

Viele Städte, deren Wurzeln bis ins Mittelalter reichen, haben noch eine Stadtmauer. Nur ist die nicht mehr überall so gut zu erkennen wie etwa in Nördlingen. Auch Lauingen hatte einst eine befestigte Begrenzung. Immer wieder habe die Stadt schon, auch Mithilfe von Fördergeldern, die Mauer an manchen Stellen saniert, sagte Bürgermeisterin Katja Müller kürzlich in der Stadtratssitzung. Um weiterhin Fördergelder zu bekommen, verlange der Bezirk Schwaben nun ein Gesamtkonzept. Das wird gerade erstellt. Bereits jetzt zeigt sich, dass die Sanierung aufwendig werden könnte.

Noch steht das Gesamtkonzept für die Lauinger Stadtmauer nicht. Im Stadtrat haben Vertreter des Ingenieurbüros "Der Städtebau" aber bereits ein Zwischenergebnis präsentiert. Ingenieur Gunther Wild zeigt eine alte Darstellung der Stadt. Gut zu erkennen sind darauf nicht nur Brücke, Kirchtürme und natürlich der Schimmelturm, sondern auch der Verlauf der alten Stadtmauer. An dieser Darstellung habe man sich orientiert, so Wild, und versucht, die Mauer im Lauingen der Gegenwart ausfindig zu machen. Zwischen 2020 und 2022 waren die Experten immer wieder vor Ort, um die historischen Stadtmauerverläufe zu begehen. Das Ergebnis: Die Reste der mittelalterlichen Stadtmauer verteilen sich auf 107 Lauinger Flurstücken.

Lauingen: Jedes Stück der Stadtmauer muss einen Steckbrief erhalten

In Zusammenarbeit mit einem Statiker und einem Restaurator seien die einzelnen Teile dann analysiert worden, so Wild, um festzustellen, wie groß die Schäden an dem historischen Mauerwerk sind. Die einzelnen Abschnitte wurden dann in Kategorien unterteilt, je nach Dringlichkeit der Reparatur. Restauriert und geflickt wurde die Mauer über die Jahrhunderte immer wieder. Besonders schlimm jedoch war die Verwendung des falschen Putzes, erläutert Wild. Besonders schlimm seien dabei sogenannte Zementputze, die in den 60er- und 70er-Jahren aufgebracht wurden. Diese seien undurchlässig für Feuchtigkeit. Die Folge: An vielen Mauerstellen hat sich das Wasser gestaut und der Bausubstanz geschadet, Pflanzen sind hineingewachsen. "Der Putz muss runter", bilanziert Wild. An manchen Stellen sei die Mauer auch bereits instabil.

32 der 107 Mauerteile müssten dringend saniert werden, so das Urteil der Experten. Doch nicht jeder Teil der stauferschen Stadtmauer gehört auch der Stadt. Manche Mauerteile sind in Gebäude integriert. Um das Gesamtkonzept erarbeiten zu können, müsste laut den Experten für jedes der 107 Flurstücke ein Steckbrief entstehen mit Informationen zur Lage, dem baulichen Zustand, der städtebaulichen Relevanz und der Eigentumsverhältnisse. Um die besonders maroden Mauerabschnitte zu sanieren, wären laut Wild rund 900.000 Euro nötig. Wild wies aber auch darauf hin, dass die Kostenschätzungen auf Preisen der Jahre 2020 bis 2022 basierten.

