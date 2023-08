In Lauingen findet wieder der Herbstmarkt statt

Auch die Mineralien- und Fossiliensammlung hat an dem Tag geöffnet.

Am Sonntag, 3. September, ist wieder Herbstmarkt in Lauingen. Traditionell findet dieser am ersten Septemberwochenende statt und ist für Groß und Klein ein buntes Erlebnis. Die Markthändler präsentieren passend zur Jahreszeit ihr unterschiedliches Sortiment und die typischen Marktschmankerl verwöhnen die Besucherinnen und Besucher. Der verkaufsoffene Sonntag bietet neben einem Bummel über den Markt auch die Gelegenheit, sich bei den Lauinger Fachgeschäften von deren Angebot zu überzeugen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Zusätzlich findet auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ein Flohmarkt statt.

Wegen des Lauinger Herbstmarkts kommt es zu Sperrungen in der Innenstadt

Das Ambiente rund um Marktplatz und Schimmelturm bietet sich für einen entspannten Marktbummel an. Für Besucher stehen am „Radgarten“, am Wittelsbacherplatz und an der Donau Parkmöglichkeiten mit kurzen Wegen in die Altstadt zur Verfügung.

An diesem Tag besteht außerdem die Gelegenheit, die Lauinger Mineralien- und Fossiliensammlung zu besuchen. Der langjährige Leiter der Sammlung, Reinhard Kochendörfer, ist vor Ort und gibt fachkundig Auskunft über die Exponate des umfangreichen Bestands. Geöffnet ist die Einrichtung von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr (Brüderstraße 10 – Eingang beim Montessori-Kinderhaus).

Die Durchführung des Herbstmarkts erfordert eine Sperrung folgender Bereiche Marktplatz, Albertusstraße, Imhofstraße sowie Herzog-Georg-Straße (von Hirschstraße bis Rosenstraße) und Brüderstraße (Einmündung Oberanger bis Herzog-Georg-Straße). (AZ)