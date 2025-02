In Lauingen geht‘s am Wochenende um die Riesenwurst

„Hängt die Wurst in die wallende Flut!“, heißt es am Wochenende wieder auf der Donaubrücke in Lauingen. Am Samstag spielen wieder rund 40 engagierte Mitwirkende von Fanfare Brass Band, Spassclub und Schelmbräu die legendäre Sage des Blunzensiedens nach. „Erst in Wort, dann im Bild“, kündigt Norbert Ruchti von der Fanfare Brass Band an, der den Nachmittag organisiert.

Der Ablauf hat sich in den vergangenen 17 Jahren bewährt: Nach der „Schlachtung“ des Stofftier-Schweinchens wollen die Lauinger Metzger ihren Riesenblunzen kochen – doch weit und breit ist kein Topf zu finden, der groß genug wäre. Also, so die Sage, kam einem Ratsherren die großartige Idee, man könne die Blutwurst zum Sieden einfach über die schäumende Donau hängen. Die bösen Faiminger Nachbarn hatten aber davon erfahren und schlichen sich an, um den Riesenblunzen zu stehlen. Nach dem Spiel gibt es dann auch wieder ein Schlachtfest im Albertus-Gymnasium. Für musikalische Umrahmung sorgt die Fanfare Brass Band und die Gruppe Original Bayerisch Schwaben.

Zum 18. Mal findet das Brauchtumsspiel bereits statt, immer organisiert von Norbert Ruchti, der aber stets betont, dass es ohne die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter nicht funktionieren würde. Die Erfahrung aus all den Jahren zeigt: Das Blunzensieden ist ein Zuschauermagnet.

Los geht es am Samstag, 22. Februar, um 15 Uhr an der Seebühne an der Segrépromenade in Lauingen. Von dort wandern die Metzger später zur Donaubrücke. (mayjo)