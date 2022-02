In Lauingen ruft ein falscher Polizist bei einer Seniorin an

Doch die ältere Dame lässt sich von den Betrügern nicht überzeugen.

Ein erneuter Versuch, bei einer Seniorin Vermögenswerte zu ergaunern, scheiterte am Montag gegen 19 Uhr. Auch hier hatte ein Betrüger am Telefonvorzugaukeln versucht, dass er von der Polizei wäre und es in der Nähe einen Einbruchgegeben hätte.

Die Seniorin wurde dazu angehalten, ihre Wohnungstüre auf Einbruchsspuren zu untersuchen. Diese fiel nicht auf den bekannten Betrugsversuch herein und beendete das Gespräch. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

