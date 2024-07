In Lauingen sind Langfinger unterwegs

Am Montag entwendete ein 15-Jähriger in einem Geschäft in der Lauinger Herzog-Georg-Straße Drogerieartikel in einem unteren dreistelligen Bereich. Eine Angestellte bemerkte den Diebstahl und stellte den Jugendlichen zur Rede. Die hinzugerufenen Beamten übergaben ihn seinen Erziehungsberechtigten. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 15-Jährigen nun wegen Ladendiebstahl.

Mann wollte Alkohol aus Supermarkt stehlen

Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich in einem Verbrauchermarkt in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen. Gegen 18.30 Uhr entnahm ein 33-Jähriger aus einem Regal Spirituosen im unteren einstelligen Bereich und verließ den Kassenbereich ohne Bezahlung. Zudem missachtete er ein bestehendes Hausverbot. Die Polizeiinspektion Dillingen hat gegen den 33-Jährigen Ermittlungen wegen Ladendiebstahl und Hausfriedensbruch aufgenommen. (AZ)