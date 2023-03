Lauingen

12:37 Uhr

In Lauingen sollen 22 neue Wohnungen entstehen

So sollen die Wohnungen in der Lauinger Johannesstraße nach aktuellen Plänen aussehen.

Plus Ein Bauunternehmer reißt ein Einfamilienhaus ab und baut auf dem Grundstück Eigentumswohnungen. Doch in der Nachbarschaft regt sich Widerstand.

Von Jonathan Mayer

Erst im vergangenen Sommer wurde die frisch sanierte Johannesstraße in Lauingen freigegeben, jetzt steht dort das nächste Bauprojekt an. Maxim Karle, der Chef des Steinheimer Unternehmens Karle-Bau, will Eigentumswohnungen schaffen. "So bald wie möglich", wie er sagt. Das Projekt sei durchgeplant, die Bauanträge lägen bereits beim Landratsamt. Doch bei Anwohnerinnen und Anwohnern regt sich Widerstand.

