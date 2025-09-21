Das beliebte Jedermann-Turnier der Stockschützen Lauingen fand bei bestem Wetter statt. In Gruppe A setzte sich die Feuerwehr Echenbrunn mit 12:4 Punkten und einer beeindruckenden Stockdifferenz von 32 an die Spitze. Knapp dahinter folgten die Freunde Lauinger Westen (11:5 Punkten) punktgleich mit dem Tennisclub, die Freunde Lauinger Westen hoben sich mit einer Differenz von plus 30 auf den zweiten Platz ab.

Auch in Gruppe B ging es spannend zu: Hier dominierten die Mattenhüpfer mit 14:2 Punkten und einer Differenz von plus 32 das Feld und holten sich souverän Platz eins. Auf Rang zwei landete der Spaß-Club (12:4 Punkte) mit einer Differenz von plus 29, punktgleich folgen Ski und Bike Bikern mit der schlechteren Differenz von plus 28.

