Jetzt gibt es die Karten für die Lauinger Musiknacht

Der Ticketvorverkauf für Lauinger Event startet am Dienstag, 20. Juni.

Die letzte Lauinger Musiknacht hat gezeigt, dass sie vermisst wurde und so wurde den Organisatoren schnell klar, dass es ein weiteres Event geben wird. Nach dem erfolgreichen Restart wird es nun am 8. Juli eine weitere Lauinger Musiknacht geben.

In den Bars, Kneipen und Restaurants klingt erneut Livemusik nach draußen und die Zuhörenden sind wieder mitten drin. Ab dem heutigen Dienstag, 20. Juni, gibt es die Tickets für die Musiknacht für 15 Euro pro Person an folgenden Lauinger Vorverkaufsstellen: Optik Kartaly & Forscht, Bürgerbüro Stadt Lauingen und Radhaus Lauingen sowie an den Abendkassen direkt am Marktplatz. Dort kostet das Ticket dann 17 Euro pro Person und kann von 18 bis 23 Uhr erworben werden.

Das ist bei der Lauinger Musiknacht geboten

Die Musiknacht startet am 8. Juli ab 18 Uhr auf dem Lauinger Marktplatz. Auf dem Marktplatz werden Getränke und ein kleiner Imbiss angeboten. Begleitend dazu wird die Band 44U für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Ab 21 Uhr beginnen dann die verschiedenen Live Bands und Musiker in den Kneipen, Bars und Restaurants zu spielen. In elf Locations werden die Bands spielen. Neu dabei ist die TV Halle und Eiskaffee Venezia. An diesem Abend lohnt es sich also, einen kleinen Rundgang durch Lauingen zu machen und sich von den unterschiedlichen musikalischen Genüssen unterhalten zu lassen. Organisiert wurde die diesjährige Musiknacht in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit der Lauinger Wirtschaftsinitiative und der Gastronomen aus Lauingen.

Am 8. Juli findet die Lauinger Musiknacht statt. Foto: Höchstätter

Diese Bands sind dabei: Prime Time (Chiang Mai), 44U (Marktplatz, ab 18 Uhr Warmup-Party), Singj Rico (Gasthof Sonne), Max und Brian (Holzwurm), Italian Due (Café Weinmann), Mel (Eiscafé Venzia), Volker Panitz (Bistro Times), Hot Stuff (Braumadl), Rockapartment (TV Halle), Ruby Fruit (TV Halle), Joe Elvis (Ratsstube), Stadtkapelle Lauingen (Segrépromenade ab 19 Uhr). (AZ)