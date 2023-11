Jörg Fröhlich hört als Leiter der Lauinger Elisabethenstiftung auf

Fröhlich nennt persönliche und gesundheitliche Gründe für sein Ausscheiden. Landrat Markus Müller reagiert mit Bedauern, zeigt aber Verständnis.

Zum 1. April 2024 steht ein personeller Wechsel in der Führung der Elisabethenstiftung Lauingen an. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hat sich der Vorstandsvorsitzende der Einrichtung, Jörg Fröhlich, nach reiflicher Überlegung entschieden, auf eigenen Wunsch aus seiner derzeitigen Verantwortung auszuscheiden und die Einrichtung zu verlassen. Fröhlich habe in einem persönlichen Gespräch den Vorsitzenden des Stiftungsrates, Landrat Markus Müller, und dessen Stellvertreterin, Bürgermeisterin Katja Müller, um die Entbindung von seinen Aufgaben zum Ende März 2024 gebeten und dabei ausschließlich persönliche und gesundheitliche Gründe genannt.

Landrat Markus Müller: Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Fröhlich

Landrat Markus Müller betont, seit seinem Amtsantritt im Juli 2022 mit Jörg Fröhlich in einem guten menschlichen Miteinander vertrauensvoll zusammengearbeitet zu haben. Umso mehr bedauerten er und die Mitglieder des Stiftungsrates die Entscheidung Fröhlichs, respektierten diese allerdings und zeigten zugleich Verständnis für seine persönliche Situation.

Die Stelle soll deshalb zeitnah ausgeschrieben werden, um die Nachfolge frühzeitig regeln und einen möglichst nahtlosen Übergang gewährleisten zu können. Dies sei dem Stiftungsrat angesichts der Anforderungen, die an soziale Einrichtungen dieser Größenordnung gestellt sind, wichtig. So werden laut Landratsamt in dem Psychiatrie- und Pflegezentrum derzeit rund 320 Menschen betreut. Positiv wertet der Stiftungsrat, dass der Vorstandsvorsitzende Jörg Fröhlich dem Aufsichtsgremium zugesichert hat, den Übergang bis zu seinem Ausscheiden aktiv mitzugestalten. (AZ)

