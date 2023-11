Jubelstürme für Stimmakrobatik im Lauinger Rathaus

Fünf Tenöre des Ulmer Theaters boten im Rathausfestsaal ausdrucksstarke Gesangskunst. Die Blaue Stunde des Kulturmarkts trifft den Nerv der Zeit.

Im Chor des Ulmer Theaters sind sie fest engagiert, die Tenöre aus Südkorea, der Ukraine, aus Deutschland, England und Japan. Im Extrachor singt der Lauinger Zahnarzt Dr. Ulrich Schubert mit, der den Konzertauftritt eingefädelt hat. Erstmals vor 35 Jahren und jetzt erneut gab es eine Blaue Stunde, die der Kulturmarkt mit Anton Grotz und Ulrich Schubert organisiert hat. Damit wurde ein Nerv getroffen, denn der Lauinger Rathausfestsaal war überfüllt.

Bei der Blauen Stunde im Rathaus Lauingen ist der Saal überfüllt

Zurecht, denn die Internationalität der Aktiven sorgte für eine professionelle Atmosphäre, die die Qualität am Theater Ulm kennzeichnet. Dazu gehört Alwina Meissner am Blüthner-Flügel. Die langjährige Korrepetitorin und Pianistin setzte zuverlässig den Orchesterklang um, unterfütterte gekonnt die lyrischen Elemente des Gesangs und sekundierte mittragend die dramatischen Ausbrüche. Im zum Teil virtuosen Dialog strukturierte Alwina Meissner klar, gewandt und in feiner Partnerschaft. Auch wenn dem Publikum Arien aus Puccini-, Verdi- und Donizetti-Opern vertraut waren, goutierte es trotzdem die fabelhaften, unterhaltsamen und informativen Hinweise durch Helen Willis. Weil alles in den Orginalsprachen auf italienisch, französich, englisch gesungen wurde, waren die Einordnungen und Kurzzusammenfassungen der Ersten Chorsopranistin und Dirigentin sehr erwünscht.

"High five" galt Schlag fünf Uhr nachmittags für die fünf Tenöre, als sie mit Franz Biebls "Ave Maria" im Treppenaufgang das Konzert eröffneten. Im Saal setzten sie die Versionen von William Gomez und Bach-Gounod ausdrucksstark fort. Die Tenöre entwickelten dabei eine Klangwucht, die mühelos auch das Münster hätte füllen können. Nicht immer waren alle fünf in Aktion, sie wechselten sich geschickt ab, sodass eine neue Klangfarbe ins Spiel gebracht wurde. Das geschah mitreißend im schwelgerischen "Mattinata" (Leoncavallo), herrlich in "Funiculi funicula (Denza) und Castagnetten umspielt in "Granada". Leidenschaft und stimmliche Furore galten "Musica proibita" (Gastaldon), "Dein ist mein ganzes Herz" (Lehar), "La Donna è mobile" und das Trinklied aus "La Traviata" (Verdi). Alle Mitwirkenden brachten eine ansteckende Heiterkeit mit, eine Lust zum Musizieren, die sich in stimmlicher Akribie und Akrobatik ausdrückte. Mit Hintersinn versicherten die fünf Sänger, dass sie wirklich "ein Tenor" seien (E. Kötscher).

Die Tenöre entwickeln in Lauingen eine Klangwucht

Als Solisten zeigten sie ihrer opulente Meisterschaft. Mit silbernem Glanz, lyrischen Momenten und einer kleinen Kadenz führte der Londoner Rob Tilson "Una furtiva lagrima" (Liebestrank, Donizetti) aus. Eine "Rosenknospe" (Lustige Witwe, Lehar) artikulierte er vorbildlich. Der Ulmer Thomas Schön konnte im Idomeneo in Mozarts gleichnamiger Oper eine dramatische Steigerung verwirklichen. Neunmal ein hohes "C" strahlkräftig auszusenden gelang dem Tokioer Takao Aoyagi in der Arie "A ! Mes amis, quel jour de fête" (Regimentstochter, Donizetti). Seiner triumphalen platinstarken Stimme verbunden mit schauspielerischem Talent glückte "Ja, das alles auf Ehr" (Zigeunerbaron, Joh. Strauss) fulminant. Dem Ukrainer Mykhailo Hnatiuk gehörte ein golden-verklärter Tenor, der kraftvoll und höhensicher "Wie eiskalt ist dies Händchen" aus La Bohème (Puccini) deklamierte. Gemeinsam mit dem aufblühenden Sopran seiner Frau Olena aus Noba Kachobka ließen beide die Filmmusik "The Toast of Nes Orleans" (N. Brodzky) leuchtend erklingen.

Das Publikum ist begeistert und bekommt eine Dreingabe

Als weiteren Gast gesellte sich der Bariton Michael Burow-Geier mit seiner wohltönenden engagierten Stimme zum Duett mit Joung-Woun Lee und der Arie "Au fond du temple"(Perlenfischer, George Bizet). Der Südkoreaner und Taktgeber der fünf Tenöre verfügt über eine bestens ausgebildete, immens tragfähige Stimme, die er intensiv und partnerschaftlich einsetzte. Unglaublicher Beifall eines entzückten Publikums und eine komödiantische Dreingabe mit "O sole mio", das großartig zur Opernarie ungewandelt wurde.