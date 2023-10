Jugendliche schlagen und treten am Boden liegenden 13-Jährigen

Vier Jugendliche haben einen Jungen in Lauingen beleidigt und als er auf dem Boden lag geschlagen und getreten.

Vier Jugendliche haben am Freitagnachmittag einen 13-Jährigen im Amselweg in Lauingen verletzt. Zuerst wurde der Junge der Polizei zufolge von der Gruppe beleidigt. Nachdem das Kind am Boden lag, traten und schlugen die Jugendlichen auf diesen ein. Der 13-Jährige erlitt leichte Verletzungen. (AZ)

