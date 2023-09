Jugendlicher hantiert in Lauingen mit Softair-Pistole herum

Ein junger Bursche hat in Lauingen für Aufregung gesorgt: Er hatte eine Softair-Pistole bei sich.

Ein Passant hat am Mittwochabend etwa 18.10 Uhr beobachtet, wie in der Johannesstraße in Lauingen ein Jugendlicher scheinbar mit einer Handfeuerwaffe hantierte und verständigte deshalb die Polizei.

Eine Streife konnte den 16-Jährigen daraufhin in Begleitung zweier weiteren Jugendlichen antreffen und bei diesem eine täuschend echt aussehende Softair-Waffe sicherstellen. Den 16-Jährigen erwartete nun eine Anzeige. (AZ)