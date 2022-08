Junge Männer schlägern mitten in Lauingen

Dabei soll auch ein spitzer Gegenstand benutzt worden sein. Die Dillinger Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zu einer heftigen Auseinandersetzung ist es am Dienstag zwischen 20.30 und 21 Uhr zwischen mehreren Personen, die sich in der Brüderstraße in Lauingen auf Höhe der Stadthalle trafen, gekommen. Vor Ort gaben zwei Geschädigte im Alter von 30 und 20 Jahren an, dass sie von einem 20-Jährigen angegriffen wurden.

Alle Personen in Lauingen haben sich verletzt

Hierbei habe der Täter mit einem spitzen Gegenstand die beiden Geschädigten im Bereich des Oberkörpers und der Hände verletzt. Auch der 20-jährige Beschuldigte wies eine oberflächliche Verletzung am Oberarm auf. Alle Beteiligte kannten sich, machten jedoch bei der Anzeigenaufnahme plötzlich unterschiedliche Angaben und verhielten sich unkooperativ, teilt die Polizei mit.

Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung müssen nun weitere Ermittlungen geführt werden. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)