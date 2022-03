Lauingen

Kahlschlag an der Donau in Lauingen sorgt für Kritik

Unterhalb der Hochspannungsleitung am Helmeringer Weg in Lauingen wurden knapp 1,9 Hektar Fläche kahl geschlagen.

Plus In Lauingen werden rund 1,9 Hektar Sträucher und Büsche geschreddert, in Wittislingen Bäume entlang der Staatsstraße gefällt. Wieso?

Von Jonathan Mayer

Bis vor ein paar Wochen standen hier Sträucher und Büsche so dicht, dass kaum ein Durchkommen war. Jetzt steht davon nichts mehr. Rund 1,9 Hektar am Helmeringer Weg südlich der Donau in Lauingen, die Fläche unter der Hochspannungsleitung, sieht nun aus wie gerodet. Grünen-Stadtrat Engelbert Kigele hat den Kahlschlag bei einer seiner Jogging-Touren bemerkt. "In der heutigen Zeit sowas zu machen, finde ich unmöglich", sagt der Lauinger. Die Fläche sei ökologisch sehr wertvoll, immer wieder habe er im dichten Gebüsch Rehe gesehen, die sich dort versteckten. Damit ist es jetzt wohl erst einmal vorbei. Bleibt die Frage: War das wirklich notwendig?

