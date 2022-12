Kanaldeckel quetscht Finger von Arbeiter ein

Der Arbeiter hatte den Deckel im Leonhardiweg zuvor mit einem Zimmermannshammer geöffnet.

Ein 53-jähriger Bauarbeiter hebelte am Donnerstag gegen 8.35 Uhr auf einer Baustelle im Leonhardiweg in Lauingen mit einem Zimmermannshammer einen Kanalschachtdeckel auf, um diesen ausheben zu können. Weil der Hebel seinen Halt verlor, fiel der Kanaldeckel unkontrolliert auf den Schacht zurück und quetschte einen Finger des 53-Jährigen ein, wie die Polizei mitteilt. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Dillingen gebracht. (AZ)