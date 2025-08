Katholischer Frauenbund spendet für Kinderspielplätze

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro für die Kinderspielplätze in der Stadt Lauingen konnte Bürgermeisterin Katja Müller in Empfang nehmen. Die Vertreterinnen des Katholischen Frauenbundes Lauingen überreichten der Rathauschefin die Spende. Die Bürgermeisterin freute sich sehr über das Engagement des Frauenbundes und sagte ein herzliches " Vergelt`s Gott".

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!