Katja Müller will auf der Messe Lauinger Themen transparent machen

Die Stadt präsentiert sich mit einem Stand auf der Lauinger Messe. Bei einem Quiz gibt es Preise zu gewinnen.

30 Jahre Städtebauförderung, Umgestaltung Königsgarten und Bewerbung als Fair-Trade-Stadt, das sind die Themen am Stand der Stadt Lauingen am kommenden Wochenende auf der Lauinger Messe – außerdem gibt es ein Lauingen-Quiz. "Wir freuen uns auf jede Besucherin und auf jeden Besucher der Lauinger Messe 2023", sagt Bürgermeisterin Katja Müller. Sie selbst ist am Messestand bei der Eröffnung dabei, gemeinsam mit Vertretern aus Kommunalpolitik und schwäbischer Landespolitik.

Seit 30 Jahren werden Projekte mit der Städtebauförderung verwirklicht

Der Rathauschefin geht es darum, Lauinger Themen transparent zu machen für die Bürgerschaft. "Die Lauinger Messe ist dazu ein idealer Treffpunkt, gerade jetzt nach Corona." Ein Schwerpunkt sei die Städtebauförderung. Start und Aufnahme Lauingens in das Programm war im Jahr 1979, "wir haben hier eine lange Geschichte", sagt Müller.

Der neu gestaltete Luitpoldhain ist ein Schmuckstück Lauingens. Das ist auch ein Projekt der Städtebauförderung, die bei der Lauinger Messe Thema ist. Foto: Stadt Lauingen

Herausragende kommunale Maßnahmen der vergangenen Jahre seien beispielsweise die Sanierung des Oberen und Unteren Brunnentals, die Neugestaltung des Luitpoldhains, die Sanierung des Hirschareals und aktuell die Reaktivierung und Umgestaltung des Donauufers. Weit über 200 Einzelbaudenkmäler gibt es Lauingen, viele davon sind in Privatbesitz. Für Immobilienbesitzer liefern Flyer nützliche Informationen. Fester Bestandteil der Städtebauförderung ist seit 2007 auch das Programm "Soziale Stadt" mit dem im Jahr 2010 eingerichteten Quartiersbüro und dem seit mehr als zehn Jahren bestehenden Jugendcafé in der Riedhauser Straße mit einem niederschwelligen Angebot für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren.

Bürger werden bei der Umgestaltung des Königsgartens beteiligt

Im Fokus auf dem Lauinger Messestand steht auch der Königsgarten. Die Grünanlage am Rande der östlichen Altstadt wird 200 Jahre alt, sie soll eine Schönheitskur bekommen. Für die Umgestaltung wurden rund 300.000 Euro eingeplant. Bei der Neuanlage des 1200 Quadratmeter großen Areals soll die Bürgerschaft beteiligt werden. Im Jahr 2024 ist die offizielle Einweihung des neuen Königsgartens mit viel klimafreundlichem Grün geplant. Lauingen soll zudem Fair-Trade-Stadt werden, das hat der Stadtrat beschlossen. Jetzt gilt es, bestimmte Kriterien zu erfüllen. Eines ist die Einrichtung einer Steuerungsgruppe unter Leitung von Stadträtin Ursula Kigele. Dazu kommt das zusätzliche Angebot an fair gehandelten Speisen und Getränken im Rathaus zu öffentlichen Anlässen, flankiert von Öffentlichkeitsarbeit.

Mit auf die Messe bringt die Stadt das Lauingen-Quiz. Ist die Lösung der Fragen gefunden, geht der Quiz-Zettel ab in die Sammel-Box am Stand. Zu gewinnen gibt es mehrere Lauinger Einkaufsgutscheine im Wert von fünf bis 50 Euro.

Die Lauinger Messe findet zum achten Mal statt. Geöffnet ist die Stadthalle am Samstag und Sonntag, 15. und 16. April, für Besucherinnen und Besucher von 10 bis 17 Uhr. Über 50 regionale Aussteller werden ihre Dienstleistungen und Produkte aus der Region in der und um die Stadthalle präsentieren. (AZ)