Katja Müller will weiter Bürgermeisterin in Lauingen bleiben

Ein kurzer Satz, dann ging es weiter in der Tagesordnung. Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller hat bei der Bürgerversammlung am Montagabend beinahe nebenbei verkündet, dass sie weiter machen will. Sie will bei den Kommunalwahlen am 8. März 2026 erneut für das Amt der Bürgermeisterin kandidieren.

Katja Müller (CSU) bekleidet das Amt seit 2018, sie war vier Monate nach dem plötzlichen Tod des vorherigen Bürgermeisters Wolfgang Schenk gewählt worden. In einer Stichwahl hatte sie am 28. Oktober 2018 mit 54,6 Prozent gegen ihren Konkurrenten Matti Müller durchgesetzt. Die 38-Jährige aus Bachhagel war bis zu ihrer Wahl zur Bürgermeisterin als Hauptamtsleiterin von Ichenhausen tätig. (rr)