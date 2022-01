Lauingen

06:00 Uhr

Kein Aus für das Tierkrematorium: So geht es jetzt weiter

Plus Der Investor ist von der Entscheidung des Lauinger Stadtrats über das Tierkrematorium „nicht überrascht“, ein Vertreter der Bürgerinitiative nennt sie eine „maßlose Enttäuschung“. Was die beiden Seiten nun vorhaben.

Von Jonathan Mayer

Die Entscheidung war eindeutig: Nur neun der 23 anwesenden Stadträtinnen und Stadträte stimmten am Dienstagabend dafür, das Thema Tierkrematorium in Lauingen ein für allemal zu beenden. Jetzt soll ein Bürgerentscheid Klarheit in die Debatte bringen: Die Lauinger Bürgerinnen und Bürger stimmen voraussichtlich im Mai darüber ab, ob sie das Projekt in ihrer Stadt haben wollen oder nicht. Die beiden Konfliktparteien, der Investor und die Bürgerinitiative, nehmen das Ergebnis sehr unterschiedlich auf. Wir haben beiden Seiten drei wesentliche Fragen gestellt: Wie stehen sie zum Abstimmungsergebnis? Wie geht es in der Debatte jetzt weiter? Und können sich die Lauinger Bürgerinnen und Bürger jetzt auf einen viermonatigen Wahlkampf einstellen?

