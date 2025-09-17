Kicken für den guten Zweck: Landkreisbomber und Lauinger AH sammeln Spenden

Es war das erste Spiel der Lauinger „Alten Herren“ – und es war gleich ein Erfolg, wenn auch nicht in sportlicher Hinsicht. Die AH des FC Lauingen hat am Freitag die legendäre Traditionself der Landkreisbomber zu einem Freundschaftsmatch ins Auwaldstadion eingeladen. Insgesamt 24 Teilnehmer waren dabei, unter anderem bekannte Spieler wie Ex-Profi Ingo Feistle, der beim FC Heidenheim gespielt hat, oder FCL-Legende Wilfried Mayer. Vor rund 130 Zuschauerinnen und Zuschauern trafen die beiden Teams aufeinander. Es war ein recht ausgeglichenes Spiel, berichtet Dominik Remiger von den AH im Nachgang. Am Ende aber gewannen die Landkreisbomber mit 3:2. Doch um den Sieg ging es ohnehin nicht, es sollte eine lockere Runde und ein gemütlicher Abend werden. Und das zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Spieler wie Zuschauer spendeten für unverschuldet in Not geratene Menschen. So kamen stolze 850 Euro zusammen. Ein gelungener Abend für alle, der im nächsten Jahr wiederholt werden soll.

89415 Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auwaldstadion Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Traditionself Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis