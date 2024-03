Lauingen

vor 17 Min.

"Kids&Music" heißt die neue Musikschule in Lauingen

Zur Eröffnung am Samstag brachte Dritter Bürgermeister Dietmar Bulling die Glückwünsche der Stadt. Rechts neben ihm stehen Melissa Mannes Nagel und ihre Mutter Sigrid Mannes.

Plus Sigrid Mannes und ihre Tochter Melissa bieten künftig musikalische Früherziehung an. Warum ihnen wichtig ist, dass die Kinder nicht nur Instrumente zum Musizieren verwenden.

Von Andrea Grimminger

Wer Sigrid Mannes kennt, weiß, dass sie nicht darauf wartet, dass ihr Leben mit 66 Jahren anfängt. Die gelernte Kinderpflegerin, vierfache Mutter, Wirtin, Buchautorin und Schlagersängerin hat sich einen alten Traum verwirklicht. Am Samstag eröffnete sie gemeinsam mit ihrer Tochter Melissa in Lauingen die Musikschule „Kids&Music“, die sich die musikalische Früherziehung an die Fahne geheftet hat.

Musik und vor allem Singen sei schon immer ihre Leidenschaft gewesen, erzählt die 59-Jährige bei der Eröffnung. Schon als Kind habe sie Akkordeon sowie Schlagzeug gelernt und Gesangsunterricht genommen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren habe sie jetzt berufsbegleitend noch eine Ausbildung zur musikalischen Fachkraft absolviert, um nun gemeinsam mit ihrer Tochter, die die Berufsfachschule für Musik besucht hat, in Lauingen ihre Schule zu eröffnen. Melissa Mannes Nagel nahm schon als Kind jahrelang Gesangsunterricht, später sang sie beim Kammerchor Baden-Württemberg als Sopranistin zahlreiche Konzerte mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen