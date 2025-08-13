Kies verloren: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht mit Kipplaster bei Lauingen

Eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ereignete sich am Dienstag, 12. August, auf der Staatsstraße 2025 zwischen Lauingen und Gundremmingen. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 26-Jährige mit einem schwarzen Hyundai gegen 8.50 Uhr die Staatsstraße in Richtung Gundremmingen, als ihr auf Höhe der Oberen Haidhofsiedlung ein beladener Kipplaster entgegenkam. Während des Passierens verlor der Lkw Kies, der auf das Fahrzeug der 26-Jährigen prallte und dabei mehrere Lackschäden verursachte. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag beziffert.

Der Fahrer des Kipplasters setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den Vorfall zu kümmern. Die Polizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Kennzeichen des Fahrzeugs geben können, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ).