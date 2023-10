Kind wird in Lauingen von einem Unbekannten sexuell belästigt

Das Kind stand an einer Bushaltestelle und streichelte den Hund des Täters. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, wurde bereits am 10. Oktober ein Kind in Lauingen von einem unbekannten Täter sexuell belästigt. Laut Auskunft der Beamten ereignete sich der Vorfall an einer Bushaltestelle in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen. Dort streichelte das Kind den Hund des Täters und wurde anschließend von diesem unsittlich berührt.

Das Kind wurde in Lauingen an der Bushaltestelle sexuell belästigt

Der Täter wird als ein etwa 50-jähriger Mann mit einer Größe von rund 1,70 Meter beschrieben. Er soll ein ungepflegtes Erscheinungsbild haben und einen kleinen weiß-braunen Hund mit sich geführt haben. Weitere Angaben, wie etwa zum Alter des Kindes, gibt es derzeit vonseiten der Kriminalbeamten nicht. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder einen ähnlichen Fall melden will, soll sich an die Polizei unter der Telefonnummer 09071/56-0 wenden.

Der unbekannte Täter hatte einen Hund dabei

Am Wochenende kam es außerdem zu einer Unfallflucht in Dillingen. Diese ereignete sich laut Auskunft der Polizei am Samstag zwischen 8 und 14 Uhr auf dem Parkplatz des Hotels „Dillinger Hof“ in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen. Die Geschädigte bemerkte einen Kratzer an der hinteren rechten Türe ihres Autos, als sie nach der Arbeit nach Hause fahren wollte. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der 09071/56-0.

Weil sie Alkohol getrunken und sich ans Steuer ihres Autos gesetzt hatten, durften eine Frau und ein Mann am Wochenende nicht mehr weiterfahren. Laut Auskunft der Polizei wurde in der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr eine 33-jährige Autofahrerin in Gundelfingen in der Gundelfinger Straße kontrolliert. Da sie bei dem durchgeführten Alkoholtest einen Alkoholwert von über 0,5 Promille hatte, musste sie ihr Auto stehen lassen und die Polizei erstattete Anzeige. Ebenfalls von der Polizei kontrolliert wurde ein 34-jähriger Wertinger in der Kanalstraße in der Zusamstadt. Da auch er einen Wert von über 0,5 Promille beim durchgeführten Alkoholtest erzielte, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine entsprechende Anzeige erstattet. (AZ)