Kinderkleiderbasar bringt großzügige Spende

Voller Freude konnte das Team des Kinderkleiderbasars Lauingen den Erlös des diesjährigen Frühjahrsbasar spenden. Diesmal wurden die Kindergärten und die Kinderfeuerwehr der Stadt Lauingen unterstützt. Auch vier Vereine, in denen Kinder und Jugendliche aktiv sind, erhielten eine Spende. Insgesamt konnten 2.500 Euro gespendet werden. Die nächste Chance zum nachhaltigen Einkauf auf dem Herbstbasar bietet sich am Samstag, 27. September, um 12.30 in der Stadthalle Lauingen.

Icon Vergrößern Bürgermeisterin Katja Müller, Mia Geist, Florian Zimmermann, Miriam Zimmermann (von links) bei der Spendenübergabe. Foto: Stadt Lauingen Icon Schließen Schließen Bürgermeisterin Katja Müller, Mia Geist, Florian Zimmermann, Miriam Zimmermann (von links) bei der Spendenübergabe. Foto: Stadt Lauingen

