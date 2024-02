Kinderwagen am Oberanger gestohlen

In Lauingen wurde ein Kinderwagen im Wert von 1300 Euro gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Vor einem Mehrfamilienhaus am Oberanger in Lauingen wurde im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, gegen 10 Uhr, ein Kinderwagen im Wert von 1300 Euro entwendet. Die Geschädigte stellte diesen über Nacht vor dem Gebäude ab und stellte am Morgen fest, dass er verschwunden war. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den Täter. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)