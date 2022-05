Lauingen

vor 33 Min.

Kirchenvertreter sprechen sich gegen das Tierkrematorium in Lauingen aus

Ein Mitarbeiter eines Tierkrematoriums räumt Asche aus dem Ofen. Das Foto entstand in einer Einrichtung in München. Auch in Lauingen soll eine solche Anlage entstehen.

Plus Immer wieder geht es in der Diskussion um die Standort-Frage. Die Vertreter der Kirchen in Lauingen machen sich wegen der Diskussion Sorgen. Und schreiben einen Brief an die Bürgermeisterin.

Von Jonathan Mayer

Langsam geht es in die entscheidende Phase des Wahlkampfs. Nicht nur für die Landratskandidaten, sondern auch für Befürworter und Gegnerinnen des geplanten Tierkrematoriums in Lauingen. Jetzt haben sich die beiden Vertreter sowie eine Vertreterin der christlichen Kirchengemeinden in der Stadt an Bürgermeisterin Katja Müller und den Stadtrat gewandt. In einem gemeinsamen Brief, der unserer Redaktion vorliegt, beziehen sie eindeutig Stellung zum geplanten Bau, über den am 15. Mai in einem Bürgerentscheid abgestimmt wird. Ihnen geht es um einen zentralen Punkt: den Frieden. Denn die Stimmung in der Stadt hat sich in den vergangenen Monaten, seit über die Anlage gestritten wird, erhitzt.

