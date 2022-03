Kleiner Bub verletzt sich bei Unfall in Lauingen

Der Zwölfjährige ist mit seinem Rad mit einem Auto in Lauingen zusammengestoßen.

Leichte Verletzungen erlitt ein zwölfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Lauingen. Gegen 7.30 Uhr befuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin die Johann-Rauschmayr-Straße in Richtung Gundelfinger Straße. Der Bub war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Gundelfinger Straße gefahren und wollte nach links in die Johann-Rauschmayr-Straße abbiegen.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus Dillingen

Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Der leicht verletzte Bub wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. Am Opel entstand Sachschaden von etwa 400 Euro, das Fahrrad des Jungen wurde nicht beschädigt. (pol)

