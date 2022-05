Kommt das Tierkrematorium nach Lauingen? Jetzt fällt die Entscheidung

Sieben Monate der Diskussionen liegen hinter Lauingen. Doch ein Ende ist in Sicht: Am Sonntag wird über das Tierkrematorium abgestimmt. Was bisher alles passiert ist.

Nun ist es bald so weit. Am Sonntag entscheiden die Lauinger und Lauingerinnen endgültig über den Bau des Tierkrematoriums. Sieben Monate lang wurde über das Für und Wider gestritten. Als das Thema im Oktober zum ersten Mal aufkam, wussten viele noch gar nicht, was ein Tierkrematorium überhaupt ist. In manchen Köpfen manifestierte sich schnell das Bild einer Tierkörperbeseitigung, was wohl auch daran lag, dass in der öffentlichen Stadtratssitzung, in der dem Bau der Weg bereitet wurde, nichts Konkretes über die Anlage verraten wurde. Der Protest ließ nicht lange auf sich warten: Eine Infoveranstaltung im November sollte aufklären. Vertreter der Betreiberfirma Rosengarten aus Niedersachsen, unter anderem deren Chef Arndt Nietfeld, kamen in die Stadthalle, wo sie auf rund 120 Bürgerinnen und Bürger trafen.

Bürgerentscheid in Lauingen wird zeigen, ob Tierkrematorium kommt

Vielen war beim Gedanken an eine Tierverbrennung gar nicht wohl zumute. Ein Kritikpunkt: Die Stadt habe in der Einladung von einem Haustierkrematorium gesprochen, nicht aber davon, dass in Lauingen auch Pferde verbrannt werden sollen. Die BI spricht sogar von „einer der größten Anlagen in ganz Deutschland“. Bis heute werfen ihre Vertreter und Vertreterinnen sowohl der Stadt als auch dem Investor mangelhafte Informationspolitik vor.

Und ab dem Moment standen die Fronten fest: der Investor und die Stadt auf der einen Seite, die Gegner – vor allem Anwohnerinnen und Anwohner aus dem Herrgottsruh- und Josef-Feller-Weg – auf der anderen Seite. Eine Unterschriftensammlung später formierte sich eine Bürgerinitiative, die schließlich ein Bürgerbegehren durchsetzte. Der Stadtrat hatte im Januar noch einmal die Möglichkeit, alles auf der Stelle zu beenden und seinen Beschluss zurückzunehmen. In der ersten Abstimmung im Oktober gab es fünf Gegenstimmen bei 22 Anwesenden. Im Januar stimmten neun der 23 anwesenden Ratsmitglieder für die Aufhebung dieses Beschlusses.

Investor Nietfeld bemüht sich um Aufklärung vor Bürgerentscheid in Lauingen

Investor Nietfeld war indes bemüht, seine Sicht der Dinge darzulegen: Es gehe nicht um eine industrielle Tierkörperbeseitigung, sondern um eine würdevolle Verbrennung, vor der sich Kundinnen und Kunden sogar von ihrem Tier verabschieden könnten. Geplant ist nach derzeitigem Stand ein 1200 Quadratmeter großes Gebäude plus Park. Die Größe sei notwendig, damit Fahrzeuge ins Gebäude fahren können – wodurch man laut Nietfeld von außen nichts von der Arbeit des Unternehmens mitbekommt.

Zwei Öfen sollen errichtet werden, einer mit einer Kapazität von 100 Kilo pro Stunde, ein anderer mit 250 Kilo. Die BI befürchtet, dass dort bald 140 Tonnen im Monat verbrannt werden – bei 75-prozentiger Auslastung. Und betont, dass man diese Berechnung anhand der Zahlen von Rosengarten angestellt hätte. Nietfeld wiederum entgegnet, dass es sich um Einzelkremierungen handle. Hamster, Hund, Pferd. Nicht jedes Tier sei gleich groß, weshalb die Rechnung nicht aufgehe. „Unser komplettes Unternehmen kremiert nicht diese Menge an allen Standorten zusammen“, sagt er.

Eine Anlage müsse nicht ausgelastet sein, damit sie wirtschaftlich ist. Nietfeld erklärte, anfangs 35 Haustiere am Tag und zwei Pferde pro Woche kremieren zu wollen. Diese Zahl werde mit der Zeit erhöht. Zwölf bis 15 Arbeitsplätze könnten entstehen. Die Gewerbesteuer, die er in Lauingen zahlen wird, schätzt er auf rund 10.000 Euro. Die Gegner des Baus kritisieren, wegen dieser Einnahmen lohne sich die Ansiedlung nicht.

Schadstoffbelastung ist bei möglichem Tierkrematorium in Lauingen ein Thema

Ein Thema war von Anfang an die Schadstoffbelastung. Menschen, die dort wohnen, fürchteten hohe Belastungen und gesundheitliche Folgen. Laut Umweltbundesamt (UBA) geht es bei der Tierverbrennung vor allem um Kohlenmonoxid, Kohlenstoff, Schwefel, Stickstoff, Staub, Furane und Dioxine. Die Menge, erklärt eine Sprecherin, hänge von den technischen Anlagen, Filtern und möglichen Abgasreinigern ab. Generell gelte aber: Alle Anlagen müssen gesetzliche Grenzwerte einhalten. Und die seien so gewählt, dass es keine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit geben sollte. Manche Genehmigungsbehörden gingen zudem über die Grenzwerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) hinaus und forderten strengere Grenzwerte.

Bei Pferdekrematorien werde in der Regel noch genauer hingeschaut als bei reinen Kleintierkrematorien. Einige Gegnerinnen und Gegner hatten immer wieder auch von Quecksilber gesprochen, in einem Flyer der BI wurde ebenfalls davor gewarnt. Das UBA allerdings weist das zurück. Quecksilber war in Untersuchungen wenn überhaupt in äußerst geringen Mengen messbar. Laut der Sprecherin seien diese Werte jedoch vernachlässigbar. Das hatte auch der Investor Rosengarten immer wieder betont. Dessen Kompromissbereitschaft (anderer Standort, Anlage ohne Pferdeverbrennung) wies die BI stets zurück. Man könne keine anderen Grundstücke bereitstellen. Und Nietfeld habe nie schriftlich bestätigt, auf das Pferdekrematorium verzichten zu wollen. Stattdessen habe er vor Monaten noch auf dem Bau beharrt.

Ist der Bau eines Tierkrematoriums gegenüber des Friedhofs pietätlos?

Und dann ist da noch das Standortthema: Gegenüber vom Friedhof halten viele den Bau eines Tierkrematoriums für pietätlos. Immerhin würden auf der anderen Straßenseite Freunde und Verwandte begraben. Die Vertreter der christlichen Kirchen in Lauingen haben sich deshalb vor kurzem mit einem offenen Brief an die Bürgermeisterin gewandt. Ihnen ging es jedoch weniger um die Verbrennung an sich. Sie befürchten vor allem, dass der Frieden auf dem Friedhof und damit die Trauerbewältigung gestört wird, wenn sich Gäste durch das Tierkrematorium an den Streit zurückerinnert fühlen und alte Emotionen wieder hochkommen. Doch die Bewertung dieser Frage bleibt jedem Wähler und jeder Wählerin überlassen, wenn am Sonntag abgestimmt wird.