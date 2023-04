Lauingen

11:00 Uhr

Kommt ein Großhandel für italienische Lebensmittel nach Lauingen?

Plus Eine solche Ansiedlung hatte der Bebauungsplan im Osten der Stadt bisher ausgeschlossen. So endet die Debatte im Lauinger Stadtrat.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Im Gewerbegebiet im Lauinger Osten will sich ein Groß- und Einzelhandel für italienische Spezialitäten niederlassen. Wein, Wurst, Käse, Pasta, Öle und vieles mehr sollen dort verkauft werden. Wie der Geschäftsleitende Beamte der Stadt, Martin Winkler, in der Lauinger Stadtratssitzung erläuterte, soll das Geschäft überwiegend als Großhandel geführt werden. Von Donnerstag bis Samstag werde der Laden, der im hinteren Gebäudeteil des AWG Modecenters eröffnen soll, nach dem Wunsch des Betreibers aber als Einzelhandel für alle Kunden und Kundinnen geöffnet. Der Haken an der Geschichte: Der Bebauungsplan "Dillinger Straße Nord, 1. Änderung" schließt in diesem Gewerbegebiet Sortimente aus, die für den Handel in der Innenstadt Bedeutung haben. Somit könnten im Lauinger Osten auch keine Lebensmittel verkauft werden.

Ziel war es, den Einzelhandel in der Lauinger Innenstadt zu schützen

Im Lauinger Stadtrat ging es nun am Dienstagabend darum, ob eine Ausnahme gemacht und eine Änderung des Bebauungsplans beschlossen werden soll. Der aktuelle Bebauungsplan wurde in den Jahren 2003/2004 auf Drängen der Regierung von Schwaben erstellt. Ziel war es, den Einzelhandel in der Lauinger Innenstadt zu schützen. Deshalb wurde die sogenannte Ulmer Liste in die Satzung aufgenommen. Sie legt fest, welche Sortimente im Lauinger Osten nicht verkauft werden dürfen. Und dazu zählten bisher neben Bekleidung, Musikinstrumenten und Schuhen auch Lebensmittel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen