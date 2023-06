Kontrollen bei Tuning-Treffen in Lauingen

Die "Bavarian Car Guys" haben bei ihrer Veranstaltung bis zu 1500 Personen erwartet. Die Bilanz der Dillinger Polizei.

Auf einem Parkplatz in der Hans-Martin-Schleyer Straße in Lauingen fand am Samstag ein Tuning-Treffen statt, welches von den "Bavarian Car Guys" veranstaltet wurde. Erwartet wurden bis zu 1500 Personen. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und führte in diesem Zusammenhang Kontrollen zur Überwachung der Verkehrssicherheit durch.

Acht Verstöße wurden notiert

Im Rahmen der selektiven Kontrollen konnten insgesamt acht Verstöße wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis festgestellt werden. Ursächlich hierfür waren unter anderem veränderte Fahrwerke oder fehlende Spiegel. Die Fahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen. Insgesamt verlief die Veranstaltung jedoch problemlos und ohne Zwischenfälle. (AZ)