Lauingen

vor 46 Min.

Kritik am Lauinger Herbstmarkt: Was war da los?

Plus Strahlender Sonnenschein, ein abgesperrter Marktplatz und trotzdem beschweren sich Besucherinnen und Besucher über den Marktsonntag.

Von Simone Fritzmeier

Die Kritiken sind teils heftig. Da heißt es zum Beispiel: "So wird Lauingen zum Ödland" oder "So geht es nur noch bergab". Die Menschen, die sich öffentlich im Internet äußern und auch Nachrichten an unsere Redaktion schreiben, sind sauer. Oder vielmehr enttäuscht. Denn das, was sie am Marktsonntag in Lauingen erlebt hätten, sei "traurig gewesen", schreibt eine Leserin. Und weiter: "Seit es kein Auto-Scooter, keine Schiffsschaukel und keine Schießbude mehr gibt, geht es bergab." Was war da los in Lauingen?

