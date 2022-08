Lauingen

Landmaschinen-Hersteller SDF übernimmt innovatives Roboter-Start-up

Same Deutz-Fahr hat eine Mehrheitsbeteiligung am französischen Unternehmen Vitibot erworben, das sich auf Roboter für die Weinbergpflege spezialisiert hat.

Plus Der Traktorenproduzent Same Deutz-Fahr, dessen deutscher Sitz in Lauingen ist, sichert sich die französische Firma Vitibot. Es geht um die Zukunft der Landwirtschaft.

Von Jonathan Mayer

Der Landmaschinenhersteller SDF, dessen Deutschland-Sitz in Lauingen ist, übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem französischen Robotikspezialisten Vitibot. Das Start-up hat sich auf die Weinbergpflege spezialisiert. Für Same Deutz-Fahr ist das ein Schritt Richtung Zukunft, wie Marketing-Manager Frederik Klein erklärt.

