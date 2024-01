Lauingen

10:43 Uhr

Laudonia verzaubert mit ihrer Show 700 Gäste beim Hofball

Plus Die Lauinger Faschingsgesellschaft legt einen spektakulären Faschingsstart hin. Für viele Besucher ist dieser Hofball "der schönste in der Region".

Von Berthold Veh

Es hat etwas Triumphales, wenn die Prinzenpaare der Laudonia mit ihrem Hofstaat beim Hofball in die Lauinger Stadthalle einmarschieren. Gäste bilden ein Spalier und der Funke der Faschingsbegeisterung springt unweigerlich über. So auch am Samstag, als etwa 700 Besucher und Besucherinnen mit rund 150 Aktiven den Start in die Faschingssaison feiern. Blunz-Blauz-Hei-Hei-Rufe der Laudonia hallen durch die Stadthalle. Der Hofball in Lauingen hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Er lockt auch Gäste außerhalb des Landkreises an. So ist der frühere Wertinger Bruno Hempel mit seiner Frau Eva aus Grosselfingen im Ries in die Albertus-Magnus-Stadt gekommen. "Das ist der schönste Ball in der Region", schwärmt Eva Hempel. Und wenn Walzer gespielt werde, müsse sie mit ihrem Mann auf die Tanzfläche.

Das kleine Prinzenpaar hat einen mitreißenden Auftritt

Erneut spielt dieses Mal das Berlin Starlight Orchestra auf. Laudonia-Präsident Fabian Löhrer moderiert diesen Hofball, bei dem die Faschingsgesellschaft die Menge verzaubert. Die Teens4Motion begeistern mit Garde und Showtanz zu Queen-Songs. Einen mitreißenden Auftritt mit spanischen Anklängen bieten in prunkvollem roten Gewand die kleinen Tollitäten, Prinzessin Rosalie I. (Bagienski) und Prinz Emil I. (Behrsing), die zum Ohrwurm "Macarena" das Motto "Ab in den Süden" der kleinen Laudonia aufleben lassen. Nicht weniger bezaubernd sind die große Prinzessin Ellen I. (Lipp) und ihr Prinz Martin I. (Lahner), die bei ihrem Walzer den Avril-Lavigne-Song I'm with You zelebrieren. Zudem kündigen die Regenten, die von Bürgermeisterin Katja Müller den symbolischen Rathausschlüssel überreicht bekommen, an, was es im Fasching geschlagen hat. "Wir wollen singen, tanzen, lachen, die Laudonia lässt es krachen."

