Lauingen ergreift Maßnahmen zum Umbau des Stadt- und Spitalwalds

„Die Zeit zum Handeln ist jetzt“, sagt Johannes Mayer laut einer Pressemitteilung, während er im Osten des Lauinger Stadtwalds durch einen Mischbestand mit zahlreichen Eschen und Traubenkirschen stapft. Er ist als Förster des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen für das Forstrevier Haunsheim zuständig, zu dem der Lauinger Stadt- und Spitalwald gehört. „Wir können nicht warten, bis die vom Eschentriebsterben befallenen Bäume von alleine umfallen und die Traubenkirschen alles andere überwuchert haben“, führt er weiter aus. Auch die Stadt selbst möchte nicht tatenlos dabei zusehen, wie sich ihr geliebter Wald nach und nach in eine Strauchwüste verwandelt, heißt es weiter.

„Die Baumbestände der Stadt Lauingen entlang der Donau lösen sich allmählich auf“, so beschreibt Mayer die Situation im Stadtwald. Die Ursache sieht der Förster insbesondere im Eschentriebsterben, hervorgerufen durch einen eingeschleppten Pilz, das Falsche Stengelbecherchen. Die befallenen Eschen kippten ihm zufolge reihenweise um und stellten damit eine große Gefahr für Menschen im Wald dar. In der Folge verlichteten sich die Baumbestände im Auwald immer mehr, sodass sich die spätblühende Traubenkirsche – ebenfalls eine eingeschleppte Art – immer weiter ausbreiten könne. „Die Traubenkirschen bilden eine zunehmend starke Schicht und dunkeln alles aus“, erklärt Mayer. „Dadurch gehen dem Auwald typische und charakteristische krautige Pflanzen verloren.“ Außerdem stelle sich keine ausreichende Naturverjüngung mehr ein. Das heißt, dass sich die auwaldtypischen Bäume nicht mehr von selbst vermehren könnten. „Der Auwald verliert dann immer mehr seinen ursprünglichen Artenreichtum“, so Mayer

Der Lauinger Wald soll Schritt für Schritt umgebaut werden

Die Stadtverwaltung und der Stadtrat hätten sich intensiv mit dem Problem im Stadtwald und Spitalwald auseinandergesetzt, betont Mayer. Der Wald soll demnach mit allen Funktionen erhalten bleiben. Das bedeute, ihn zu einem zukunftsorientierten Mischwald umzubauen – fünf bis zehn Hektar pro Jahr. „Das ist für die Stadt auch finanziell eine große Herausforderung“, sagt Mayer, „aber es ist die richtige Entscheidung und es ist allerhöchste Eisenbahn dafür.“

Um den Umbau des Stadt- und Spitalwalds voranzubringen, werden in einem ersten Schritt in den jeweiligen Teilbereichen sämtliche Eschen entnommen. „Damit greifen wir ohnehin nur ihrem natürlichen Absterben vor.“ Andere Baumarten würden jedoch aus naturschutzfachlichen Gründen dort belassen, wo und wie sie sind. Lediglich die Traubenkirsche werde auf ein verträgliches Maß dezimiert. Anschließend sollen mithilfe eines Baggers Großpflanzen mit einer Höhe von 1,5 bis 2 Metern gepflanzt werden. Dabei denkt Mayer an Baumarten wie die Vogelkirsche, Eiche, Flatterulme, Spitzahorn, Schwarzerle, Sandbirke und Winterlinde – allesamt standortgerechte Arten, die mit dem Klimawandel gut zurechtkämen. „Schon heuer im Herbst werden rund drei Hektar Waldfläche neu bepflanzt und im nächsten Frühjahr kommen drei weitere Hektar dazu“, bekräftigt Mayer. Es werde in diesen Bereichen immer wieder zu Absperrungen kommen. Aufgrund der Größenordnung des Lauinger Stadt- und Spitalwalds wird sich Maßnahme über mehrere Jahrzehnte hinziehen. (AZ)