Lauingen erhält 2,8 Millionen vom Freistaat

Die Stadt Lauingen darf sich über einen Geldregen freuen. Wie mehrere Landtagsabgeordnete und das bayerische Finanzministerium mitteilen, erhält die Stadt auch in diesem Jahr Bedarfszuweisungen beziehungsweise Stabilisierungshilfen vom Freistaat. In diesem Jahr sind es 2,8 Millionen Euro.

Damit hat Lauingen seit Beginn der Haushaltskonsolidierung Ende 2019 knapp 14 Millionen Euro an Finanzhilfen erhalten. Die Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen des Freistaats dienen als Hilfe zur Selbsthilfe für finanzschwache Gemeinden, Städte und Landkreise. Vor allem strukturschwache sowie von der Demografie besonders betroffene Kommunen im ländlichen Raum erhalten so neue Handlungsspielräume und eine effektive Unterstützung bei der Konsolidierung ihrer Haushalte, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums. Insgesamt fließen 11 Millionen Euro an drei Städte in Schwaben: neben Lauingen auch nach Füssen und Kaufbeuren.

Lauingen ist eine von drei Städten in Schwaben, die Geld erhalten

Naturgemäß nutzen auch die regionalen Landtagsabgeordneten solch eine Nachricht: So teilt Digitalminister Fabian Mehring (FW) mit: Gerade vor dem Hintergrund steigender Ausgaben in den Kommunen und schlechter Wirtschaftsentwicklung in Deutschland seien die Hilfen des Freistaats von „enormer Bedeutung“. Ein erfolgreicher Freistaat benötige starke Städte, Gemeinden und Landkreise.

„Der Freistaat steht fest an der Seite seiner Kommunen – und verschafft ihnen trotz angespannter Finanzlage zusätzlichen Spielraum, um wichtige Aufgaben vor Ort zu stemmen“, betont CSU-Abgeordneter Manuel Knoll, Mitglied des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen in einer Pressemitteilung. „Das ist ein wichtiges politisches Zeichen für unsere gesamte Region. Darum war es mir ein wichtiges Anliegen, mich dafür einzusetzen, dass die Mittel weiterhin gewährt werden“, so Knoll weiter. Mit Hilfe der staatlichen Unterstützung könne Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) weiterhin verlässlich planen. (AZ/mayjo)