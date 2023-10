Lauingen

Lauingen erhält viel Geld vom Freistaat

Lauingen erhält in diesem Jahr so viel Geld vom Freistaat wie noch nie seit Beginn der Haushaltskonsolidierung.

Plus Lauingen bekommt in diesem Jahr Stabilisierungshilfen in Höhe von 3,2 Millionen Euro. Das Geld wird dringend benötigt, denn es stehen große Projekte an.

Gute Nachrichten für Lauingen: Die Stadt erhält 3,2 Millionen Euro vom Freistaat Bayern, um weiter Schulden abzubauen, und damit die bisher höchste Zuwendung im Konsolidierungsprogramm. Diese sogenannten Stabilisierungshilfen haben in den vergangenen Jahren bereits dafür gesorgt, dass die Stadt finanziell deutlich besser dasteht. Mit der jetzigen Ausschüttung flossen insgesamt neun Millionen Euro an die Stadt.

Die frohe Botschaft haben nun gleich drei Landtagsabgeordnete gleichzeitig verkündet: Georg Winter ( CSU), Fabian Mehring ( Freie Wähler) und Johann Häusler (Freie Wähler) freuen sich über die Unterstützung für die Stadt, wie sie mitteilen. In den vergangenen Jahren wurde die Höhe der Zuweisungen stets Ende Oktober bis Mitte November verkündet. Heuer früher, nur wenige Tage vor der Landtagswahl.

