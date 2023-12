Lauingen

Lauingen feiert den heiligen Albert – den größten Sohn der Stadt

Am Albertus-Altar im Lauinger Martinsmünster: (hinten von links) Diakon Eugen Schirm, Studiendirektor i.R. Hermann Müller, Weihbischof Anton Losinger und Stadtpfarrer Raffaele De Blasi.

Plus Vor 92 Jahren wurde Albertus Magnus heiliggesprochen. Weihbischof Anton Losinger erinnert im Martinsmünster an die größte Leistung des Universalgelehrten.

Von Bo Malsch

Zu Ehren von Albertus Magnus hat die katholische Pfarrei St. Martin am dritten Advent in der Stadtpfarrkirche in Lauingen ein Pontifikalamt mit Weihbischof Anton Losinger gefeiert. Anlass war die Heiligsprechung des Lauinger Universalgelehrten vor 92 Jahren. Viele Bürger und Bürgerinnen der Albertus-Magnus-Stadt und politische Ehrengäste versammelten sich im Martinsmünster, um des größten Sohns der Stadt zu gedenken und den Worten des Weihbischofs zu lauschen.

Anton Losinger erinnerte daran, dass dies nun schon das 92. Hochamt zum Gedenken an Albertus Magnus nach seiner Heiligsprechung im Jahr 1931 sei. Der Weihbischof selbst hat eine ganz persönliche Verbindung zum Heiligen. Denn Losinger kennt die Region, sein Abitur machte er einst am Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium. Zudem erhielt der Theologie, der mehrere Jahre dem Deutschen Ehtikrat angehörte, 1989 den Albertus-Preis, der von der Diözese Augsburg für herausragende Promotionsleistungen vergeben wird.

