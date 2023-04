Lauingen feiert Maibaumfest auf dem Marktplatz

Im vergangenen Jahr hatte Lauingen einen zweiten Maibaum gebraucht. Heuer soll wieder groß gefeiert werden. Samt Umzug und Aufstellen per Muskelkraft statt Kran.

Das Maibaumaufstellen samt Maibaumfest auf den Lauinger Marktplatz ist zurück. Im Corona-Jahr 2020 gab es keinen Maibaum, in den beiden nächsten Jahren erfolgte die Aufstellung per Kran - und 2022 wurde der Maibaum gestohlen und es musste ein zweiter her. „Darum freuen wir uns umso mehr, heuer erstmals wieder mit den zahlreichen Helfern, Besuchern und Zuschauern auf dem Marktplatz zu feiern“, sagt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller.

Der Maibaum kommt in Lauingen mit dem Pferdegespann

Der Festzug startet am Sonntag, 30. April, um 16 Uhr von der unteren Herzog-Georg-Straße in Richtung Marktplatz. Per Pferdegespann und musikalisch begleitet von der Lauinger Stadtkapelle zieht der Maibaum feierlich auf dem Marktplatz ein. Josef Schnitzler und Baumwart Franz Böck vom Vorstand des Leonhardi Reit- und Fahrvereins Lauingen haben die rund 17 Meter hohe Birke aus dem Lauinger Stadtwald sorgfältig ausgesucht. Gemeinsam mit Heinrich Müller vom Bauernverband wird der Baum in den nächsten Tagen fachgerecht aus dem Wald geholt. Aufgrund geltender Corona-Beschränkungen übernahm der Lauinger Stadtbauhof in den vergangenen Jahren diese Arbeiten.

Gemeinsam feiern lautet die Devise in Lauingen

Angekommen auf dem Marktplatz, wird die Klasse 2a der Carolina-Frieß-Grundschule den Maibaum mit bunten Bändern schmücken. Mit purer Muskelkraft und Scheren, ganz ohne technische Hilfsmittel, bringen dann zahlreiche Aktive aus Lauinger Vereinen den Baum in die Senkrechte. Für das leibliche Wohl sorgt der Förderverein Bürgerwehrspielmannszug des TV Lauingen mit Pommes, Steaks, Bratwürsteln und Getränken.

Die Bewirtung auf dem Marktplatz beginnt bei schönem Wetter bereits um 14 Uhr und dauert bis weit in den Abend hinein. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Stadtkapelle Lauingen und der Alleinunterhalter Peter Lang. Die Feuerwehr übernimmt die Straßenabsperrung, alle Verkehrsumleitungen sind ausgeschildert.

Im vergangenen Jahr war der Lauinger Maibaum gestohlen worden und in aller Eile ein neuer Baum aufgestellt. Weil unter den Dieben damals Lauinger gewesen sein sollten, wurde der erste Baum nicht ausgelöst. (AZ)

