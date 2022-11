Lauingen hat jetzt sechs Entwicklungslotsen

Sie sollen Vermittler und Bindeglied bei der Stadtverwaltung sein. Wie die Arbeit der Lotsen konkret aussieht.

Sechs Entwicklungslotsen werden künftig an der strukturellen und räumlichen Zukunft der Lauinger Kernstadt und der Stadtteile Faimingen, Veitriedhausen und Frauenriedhausen mitwirken. Die Lotsen sind ein Baustein des Entwicklungsnetzwerks „Leben und Wohnen auf dem Land“, Projektträger und -betreuer ist Donautal-aktiv, finanzielle Förderung kommt aus dem Leader-Programm der Europäischen Union. Vor zwei Jahren beschloss der Lauinger Stadtrat an dem Modellprojekt teilzunehmen, um die Albertus-Magnus-Stadt samt der drei Stadtteile zielgerichtet weiterzuentwickeln.

Margit Hopf-Heusler betreut die Lauinger Kernstadt und Faimingen, Andreas Hörmann, Sebastian Thomann und Maximilian Baur sind für Veitriedhausen zuständig, Johannes Kienmoser und Bernhard Wörner für Frauenriedhausen. Die Lotsen werden aktiv auf die Bürgerschaft zugehen, sie sollen Leerstände und Umnutzungen von Gebäuden und Flächen ansprechen sowie über Fördermöglichkeiten informieren, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Entwicklungslotsen sind Bindeglied zwischen Kommune und Eigentümern

„Die Lotsen sind zunächst Bindeglied zwischen Kommune und Haus- oder Grundstückseigentümern, also aktive Vermittler von Innenentwicklungszielen, mit zunehmender Erfahrung auch kompetente Erstberater“, benennt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller die Rolle der Lotsen. Ziel ist eine langfristige Ortsentwicklung mit Fokus auf sinnvoll genutztem Bestandswohnraum und Nachnutzung, Vermeidung von Leerständen und Aushöhlung der Ortskerne. Junge Menschen sollen vor Ort leben wollen, Senioren durch neue Wohnformen ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter ermöglicht werden. Beim Projektpartner SDL (Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten) erwerben die ehrenamtlichen Lotsen ihr Know-how für die anstehenden Aufgaben.

Regelmäßig werden sich die Lauinger Lotsen künftig mit ihren Kollegen austauschen, insgesamt nehmen 16 Kommunen aus den Landkreisen Dillingen und Günzburg an dem Entwicklungsnetzwerk teil. „Die gemeinsame Kommunikation ist ganz wichtig fürs gegenseitige Lernen“, so Manuela Sing von Donautal-Aktiv. Gefördert wird das Projekt für alle Projektteilnehmer aktuell mit rund 40.000 Euro aus dem Leader-Topf. Finanziell beteiligt sich die Stadt Lauingen bisher zum Projektstart mit 1500 Euro, zusätzliche Fördergelder in Höhe von 50 Euro pro Schulungstag und Person werden für die Ausbildung der Entwicklungslotsen an der SDL Thierhaupten bereitgestellt.

Gibt es irgendwann Gutscheine für die Beratung beim Architekten?

Ende des Jahres sollen die ersten Eigentümeransprachen durch die Entwicklungslotsen erfolgen. „Wir überlegen mittelfristig den Einsatz von finanziell geförderten Architekten-Beratungsgutscheinen“, berichtet Manuela Sing. Als Datenbasis für die Ansprachen dienen die Flächenmanagementdatenbank und der Vitalitäts-Check, beide in Lauingen zu rund 70 Prozent finanziell gefördert über das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK).

Die Datenbank für Faimingen, Veitriedhausen und Frauenriedhausen ist fast fertig, in der Lauinger Kernstadt werden die Daten zu Leerständen und der Nutzung von Gebäude und Flächen derzeit erhoben. Alle Ergebnisse der Entwicklungslotsen fließen kontinuierlich in die Datenbank ein. Flankierend benennt der Vitalitäts-Check infrastrukturelle Kenngrößen wie die Entwicklung und die Struktur der Bevölkerung, die Anbindung an den ÖPNV, die soziale Struktur der Stadt und bewertet die Einrichtungen zur Daseinsvorsorge. (AZ)