Lauingen ist auf dem Weg zur Fahrradstadt

Vom Radlsommer bis zu den Zählanlagen: Die Albertus-Magnus-Stadt will ihre Bürger zum Radeln animieren.

„Lauingen will Fahrradstadt werden“, lautet der Slogan des Radlsommers in der Albertus-Magnus-Stadt, der heuer erstmals stattfindet. Nach dem Start mit dem Radlcheck am 6. Mai ist eine ganze Reihe an weiteren Veranstaltungen und Aktionen geplant, um zu zeigen, dass radeln Spaß macht und jede Menge bringt für den Klimaschutz, für die eigene Gesundheit und für eine lebenswerte Stadt.

Der Radlsommer 2023 ist Teil des Aktionsprogramms für die endgültige Aufnahme Lauingens in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern. Im Juli 2022 fand der Beitritt zur Probe statt. Vier Jahre ist nun Zeit, um Verbesserungen für das Radeln in Lauingen umzusetzen. Zum Start gibt es Plakate und Flyer in einheitlichem Design mit hohem Wiedererkennungswert, Stichpunkt „Wohlfühlstadt Lauingen“. Denn: „Der Lauinger Radlsommer soll eine starke Marke werden für die Radlstadt Lauingen, die für nachhaltige Mobilität, Klimafreundlichkeit und Lebensqualität steht“, sagt Bürgermeisterin Katja Müller. Als Invest sind für die Radlstadt Lauingen aktuell für die Startphase 150.000 Euro jährlich eingeplant.

Stadtradeln und Schulradeln

„Im Mittelpunkt des Aktionsprogramms steht das Alltagsradeln, nicht das touristische Radeln, da sind wir bereits recht gut aufgestellt“, informiert die Rathauschefin. Vom 8. bis 28. Juli nimmt die Stadt Lauingen heuer zum zweiten Mal an der Aktion Stadtradeln teil und ist erstmals beim Unterwettbewerb Schulradeln angemeldet. Beim dreiwöchigen Stadtradeln können alle, die in Lauingen wohnen, arbeiten oder einem Verein angehören, mitmachen oder als Einzelperson im „offenen Team“ mitradeln. Alle Lauinger Schulen ab Jahrgangsstufe fünf können beim Schulradeln dabei sein. Ziel ist es, möglichst viele Kilometer zu erradeln. Die Anmeldung erfolgt in beiden Fällen unter www.stadtradeln.de/lauingen und ist seit Kurzem geöffnet.

Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses und hat zum Ziel, den Radverkehr zu steigern, die Radinfrastruktur zu verbessern und klimaschädliche CO₂-Emissionen zu verringern. 2022 erradelten 192 Lauinger Aktive in 16 Teams mehr als 58.000 Kilometer. Das Schulradeln soll eine gesunde Abwechslung zum meist bewegungsarmen Schulalltag herstellen.

Lauingen ist auch bei der Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" dabei

Mit dabei ist die Stadt Lauingen auch bei der AOK/ADFC-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“, die von Mai bis August deutschlandweit stattfindet. Für den Lauinger Radlsommer wurde ein „Runder Tisch“ gegründet mit Mitgliedern des Stadtrates, der Stadtverwaltung, Bürgermeisterin Katja Müller und der Ortsverkehrswacht Lauingen. Es geht jetzt um den Feinschliff der beiden nächsten Veranstaltungen: Am 29. Juli findet die Aktion „Fit for Bike“ statt, unter anderem mit einem Geschicklichkeitsparcours auf dem Herzplatz vor der Stadthalle. Knapp zwei Monate später, am 23. September, geht es zum Abschlussradeln: Geplant sind eine Fahrrad-Rallye in und um Lauingen, Radl-Stempelstationen und ein Radl-Picknick samt Live-Musik auf dem Marktplatz.

Zählanlage für den Modal-Split

Eine Neuanschaffung für die Fahrradstadt Lauingen ist das Zählsystem zur Feststellung des Modal-Splits, das ist der prozentuale Anteil an Radfahrern, Fußgängern und motorisierten Verkehrsteilnehmern. Ziel im ersten Schritt ist eine Bestandsaufnahme. Dazu steht die Zählanlage zunächst für jeweils sechs Wochen an den drei Messstellen Brüderstraße, Dillinger Straße und Kreuzung Herzog-Georg-Straße/Oberer Wall. „Sind erste Zahlen da und geprüft, folgen weitere Planungen fürs attraktive und sichere Radeln“, erläutert Müller. Die Daten sind Grundlage für ein langfristiges Radverkehrskonzept, erstellt durch ein externes Planungsbüro. (AZ)