Lauingen

vor 18 Min.

Lauingen lässt sich drei Tage lang feiern

Auch am Samstagabend sind alle Biertische beim Lauinger Cityfest komplett besetzt.

Plus Beim Cityfest ist die Stimmung bestens, nur eine Beanstandung gibt es. Für die Zukunft hat die Laudonia neue Pläne.

Von Silva Metschl

Kaum ist das Auto am Wittelsbacherplatz in Lauingen geparkt und die Tür geöffnet, hört man es schon: Kaum hundert Meter weiter, auf dem Marktplatz, findet das Cityfest statt. Fast zehn Jahre sind seit dem letzten Stadtfest vergangen, die Laudonia hat sich an die Neuauflage gewagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .