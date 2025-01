Lauingen plant die Heizungswende

Eine historische Altstadt mit modernem Wärmenetz. Diese Vision könnte in Lauingen schon in einigen Jahren Realität werden. Denn wie viele Kommunen in Bayern aktuell arbeitet man auch in Lauingen an einer neuen Wärmeplanung. Nur: Die Herzogstädter wollen schneller sein als die meisten anderen. Und sie wollen „nicht nur einen Plan für die Schublade“, wie es Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) im Stadtrat am Dienstag formuliert. Gerade für Hausbesitzer mit alten Heizungen könnte es schon bald interessant werden.

