Lauingen räumt auf: Jetzt anmelden fürs „DonauCleanUp“

Die Stadt Lauingen und das Quartiersmanagement Soziale Stadt laden am Freitag, 26. September, von 17 bis 19 Uhr zum „DonauCleanUp“ ein: „Müll sammeln für ein sauberes Lauingen“, lautet das Tagesmotto. Mitmachen können alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt, ob Jugendlicher oder Erwachsener – als Einzelperson, in der Gruppe, im Verein oder als Firma und Einrichtung jeglicher Art wie zum Beispiel Schulen. An verschiedenen Orten in Lauingen wird angepackt, wie am Donauufer, rund um den Auwaldsee, in der Innenstadt, gerne auch in den Stadtteilen sowie an möglichst vielen weiteren Stellen. Für den Herzplatz vor der Stadthalle hat sich bereits das „Team Grün“ gemeldet. Weitere Vorschläge seitens der Bürgerschaft zu Örtlichkeiten sind erwünscht.

Das Quartiersbüro Lauingen organisiert und koordiniert laut Pressemitteilung die Einsatzorte der Aktion. „Alle Interessierten sollen sich bei uns melden“, informieren die beiden Quartiersmanager Marius Andres und Madelaine Kaufmann. Einfach im Quartiersbüro vorbeikommen oder sich melden per Telefon: 09072 992036 oder per E-Mail: info@soziale-stadt-lauingen.de. Infos zur Aktion sind online auf der Website des Quartiersbüros unter soziale-stadt-lauingen.de zu finden sowie auf Instagram unter quartiersbuero_lauingen. Das Quartiersbüro versorgt alle Aktiven mit Müllsäcken, Greifzangen und Handschuhen. Meldeschluss ist Mittwoch, 24. September.

Nach dem gemeinsamen Müllsammeln lädt das Quartiersbüro alle Helferinnen und Helfer um 19.30 Uhr zum gemütlichen Come-together am Donaustrand (bei Biergarten Drei König) mit Snacks, Getränken und guten Gesprächen. (AZ)