Lauingen schafft beim Faschingsumzug die Energiewende

Die Laudonia bietet mit ihrem Gaudiwurm ein großes Faschings-Spektakel. Lauinger Begebenheiten werden zur Freude der etwa 8000 Besucher besonders gewürdigt.

Für Margrit Böhm und Georg Schäffler zählt der Besuch des Lauingers Faschingsumzugs zu einem Ritual. "Er ist einzigartig, wir haben dort immer viel Spaß", sagt die Lauingerin. Und ihr ehemaliger Arbeitskollege Schäffler nennt auch einen Grund, warum der Gaudiwurm der Faschingsgesellschaft Laudonia besonders sei. "Hier werden lokale Begebenheiten auf eine nette Art auf die Schippe genommen", stellt der Unterbechinger fest. So ist es auch am Faschingssonntag. Die Kolpingsfamilie Lauingen hat sich der Fahrradzählung in der Albertus-Magnus-Stadt angenommen. So seien, wie es heißt, in der fahrradfreundlichen Kommune auch zuhauf Radler gezählt worden, als Schnee auf den Straßen lag. "Wir zählen alles, was Räder hat", steht auf einem Schild.

Eine größere Panne thematisiert die Gruppe Hummels Leiterwagen – den Pfusch beim Bau des neuen Kindergartens Kurlandstraße, der noch immer nicht von den Buben und Mädchen bezogen werden kann. "Die Kinder müssen weiter warten, weil undicht ist der Kindergarten", ist am Wagen zu lesen. Dafür haben die Familien Holl und Schneider die Lösung, wie Lauingen die Energiewende schaffen kann. Und zwar mittels mobiler Windkraft, die "Weltretter" aus Lauingen tragen "Rucksackwindräder" und erhalten für ihre nette Idee viel Beifall.

Markus Hoffmann organisiert den Lauinger Umzug zum elften Mal

Der Lauinger Umzug lockt nach Angaben der Polizei etwa 8000 Zuschauer an. Für Umzugsleiter Markus Hoffmann ist der Gaudiwurm ein kleines Jubiläum. Zum elften Mal hat der Stadtrat die närrische Parade organisiert. "Ein bisschen angespannt bin ich schon, es soll ja alles gutgehen", sagt Hoffmann. Er verspricht, dass das Wetter halten werde – und hat fast ganz recht. Zwischendurch regnet es mal kurz, das tut aber der Faschingsfreude keinen Abbruch. Die beiden Moderatoren, Bürgermeisterin Katja Müller und Narrenzunftmeister Alexander Wild, haben auf dem zur Bühne umfunktionierten Wagen am Marktplatz immer einen lockern Spruch drauf. "In zehn Minuten sind wir durch", sagt Wild im Spaß und bittet die Zuschauer und Zuschauerinnen ruhig zu sein. Was natürlich niemand macht. Die Menge feiert fröhlich. Tänzer und Tänzerinnen der Faschingsgesellschaften aus dem Landkreis vollführen spektakuläre Hebefiguren.

Viele Gäste tragen fantasievolle Verkleidungen – von Eisbär, Leopard, Zebra bis zu Prinzessin und Cowboy reicht die Palette. Die Altstadtfreunde haben unter der Organisation von Bernd Schwenk und unterstützt durch die Firma MS Ballons die Fassaden mit 1000 schwarz-gelben Ballonen geschmückt. Auch die Gruppe des Lauinger Mohren hat einen gefeierten Auftritt. Der Augsburger Josef Winkler, der seit Jahrzehnten mit dem Zug zum Umzug in seine Heimatstadt fährt, ist ebenso wie Laudonia-Ehrenzunftmeister Rudi Zobel begeistert. "In Lauingen ist die Fasnacht seit 1488 zu Hause", sagt Zobel. Auch Ehrenhofmarschall Rudolf „Samy“ Wagner verfolgt die närrische Parade. Er hoffe und meine, "dass der Umzug immer noch der beste in der Region ist".

Der Funke der Faschingsfreude springt über. Zu den schönsten Fußgruppen zählt der TV Lauingen mit einer Reise um die Welt. Landtagsabgeordneter Manuel Knoll und der JU-Kreisverband werben für Europa und seine Länder. Als lustige Paradiesvögel – mit Eiern für die Besucher im Gepäck – treten die Mitglieder des Spassclubs Lauingen auf. Die kleinen und großen Laudonia-Tollitäten – Rosalie I. (Bagienski) und Emil I. (Behrsing) sowie Ellen I. (Lipp) und Martin I. (Lahner) – haben bereits vor dem Start Bonbons verteilt. Am Ende dieses großen Faschingsumzugs wird der Hofstaat bei der Parade durch die Herzog-Georg-Straße mit lauten Blunz-Blauz-Hei-Hei-Rufen gefeiert.

Lesen Sie dazu auch