Lauingen soll ein Amtsblatt bekommen

Nicht nur Newsletter und Videobotschaften: Das Informationsangebot der Stadt Lauingen soll durch ein offizielles Amtsblatt erweitert werden. Das jedenfalls sieht der Antrag der CSU-Fraktion vor: „Wobei man das Wort Amtsblatt nicht so amtsdeutsch sehen muss, wie es jetzt da steht, wir können uns gerne einen anderen Namen überlegen“, sagt Markus Hoffmann, Fraktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat Lauingen. Die anderen Punkte, die der Antrag beinhaltet, sollen aber so durchgesetzt werden, fügt er hinzu.

Die Parteien abseits der CSU finden den Antrag gut, fordern aber mehr Informationen

Der Antrag sieht vor, dass durch das Amtsblatt die Informationspflicht der Verwaltung gegenüber den Bürgern besser und flächendeckender erfüllt werden könne als bisher. Außerdem könne dadurch umfassender über Veranstaltungen und Ereignisse berichtet werden. Der Inhalt solle laut CSU nicht nur auf Pflichtinhalte und Bekanntmachungen beschränkt sein. Das Blatt soll digital sowie im Print erscheinen.

Prinzipiell äußerten sich die anderen Fraktionen in der Sitzung am Dienstag positiv zum Antrag: „Wir sind nicht prinzipiell gegen die Einführung, sondern finden das eigentlich gut“, sagt Markus Stuhler von der SPD. „Nur der Beschlussentwurf stört uns, denn uns wäre es lieber, nicht heute eine Einführung zu beschließen, sondern erst, wenn die Kosten feststehen“, führt er fort. Finanziert werden soll das Amtsblatt laut CSU über den städtischen Haushalt, es könne aber auch eine teilweise Finanzierung über Anzeigeninhalte erfolgen.

Der Stadtrat Lauingen votiert einstimmig für eine Einführung eines Amtsblattes

Engelbert Kigele von den Grünen kritisiert, dass das Amtsblatt die bisherigen Formate zum Teil überflüssig mache. „Wir müssen erst einmal alle Informationen bündeln, bevor wir das entscheiden“, fordert er. Bernd Schwenk von der SPD fügt hinzu, dass das Konzept zu den bisherigen Infokanälen passen müsse. Neben dem Newsletter und den Videobotschaften nennt er auch soziale Medien wie Facebook und Instagram.

Hoffmann wendet ein, dass der Antrag schon so gedacht sei, das Amtsblatt in der Sitzung zu beschließen und im Anschluss die inhaltlichen Details sowie das Format von der Verwaltung klären zu lassen: „Aber wenn das jetzt so ein großes Drama ist, das direkt einzuführen, wären wir bereit, den Antrag entsprechend abzuändern“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CSU. Dieser Kompromiss findet fraktionsübergreifend Zuspruch. Es wird einstimmig beschlossen, dass die Einführung des Amtsblatts vorgesehen ist und die Verwaltung mit der Ausarbeitung der Modalitäten beauftragt wird.