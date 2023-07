Lauingen sucht den "Fahrradchampion" beim Radelsommer

Der Lauinger Radelsommer geht in die finale Runde. Diese Woche finden gleich mehrere Aktionen statt. Auch Kinder kommen auf ihre Kosten.

Der Lauinger Radlsommer 2023 geht in die nächste Runde: Am Samstag, 29. Juli, findet von 10 bis 13 Uhr das Event „Fit for Bike“ statt. Veranstaltungsorte sind der Vorplatz der Stadthalle und die angrenzende Brüderstraße. Auf alle kleinen und großen Radlerinnen und Radler warten viele Aktionen und Informationen. Neue Programmpunkte gibt es auch beim Stadtradeln/Schulradeln.

Für die Aktion „Fit for Bike“ haben die Mitglieder des „Runden Tisches Radverkehr“ im Vorfeld jede Menge geplant. Im Mittelpunkt des Events am 29. Juli steht die Veranstaltung „Lauinger Fahrradchampion“ für Kids der Ortsverkehrswacht Lauingen unter Leitung von Manfred Samson. Dazu gibt es auf dem Herzplatz einen Parcours mit Slalomfahrten, engen Kurven und Hindernissen, die es mit dem Rad zu meistern gilt. Hier zählen die Zeit und ein sicheres Unterwegssein. „Der Parcours ist angelehnt an Situationen des Straßenverkehrs, wir wollen mit viel Spaß und Übung einen nachhaltigen Lerneffekt auf dem Rad erzielen“, so Manfred Samson.

Es gibt auch Tipps der Ortsverkehrswacht

Mitmachen beim „Lauinger Fahrradchampion“ können Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren, unterteilt in drei Altersklassen mit je maximal 15 Teilnehmern. Die Anmeldung erfolgt online über das Kinderferienprogramm unter lauingen.feripro.de oder direkt im Bürgerbüro. Pro Kind beläuft sich die Teilnahmegebühr auf 3,50 Euro, für jede Buchung gibt es einen Euro Ermäßigung. Bei freien Plätzen ist die Anmeldung möglich bis maximal Freitag, 28. Juli, um 12 Uhr. Einzelne Nachmeldungen vor Ort auf dem Herzplatz sind am Samstag, 29. Juli, nur vor 10 Uhr und mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern möglich. Jedes Kind muss einen Fahrradhelm mit sich führen. Vor dem Wettbewerb gibt es eine ausführliche Übungseinheit mit Tipps der Ortsverkehrswacht, um den Parcours kennenzulernen. Obligatorisch mit zur Teilnahme gehört ein Check der Verkehrssicherheit des Rads auf „Bremse, Licht und Klingel“, so Manfred Samson.

Jedes Kind erhält kostenfrei zwei Reflektorbänder fürs sichere Radeln in der Dämmerung, dazu gibt es Urkunden und für die Altersklassen-Sieger Preise wie Fahrradhelme, Trinkflaschen und Tachos. Sponsoren sind die beiden Lauinger Fahrradfachgeschäfte Bike & Tec und das Radhaus. Für die Verpflegung sorgen Sponsoren aus der Lauinger Wirtschaft. „Auf starke Beteiligung“, freut sich Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller, denn „Fit for Bike“ ist eine weitere Aktion zur Aufnahme der Stadt in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK).

Eine geführte Radtour zum "Tor des Windes" in Lauingen

Auch beim dreiwöchigen Stadtradeln/Schulradeln im Rahmen des Lauinger Radlsommers gibt es Neues. Am Mittwoch, 26. Juli, bietet Stadträtin Gabriele Kleinle – ohne Voranmeldung – eine kostenfreie, rund zweistündige Radtour durch die Außenbezirke Lauingens an. Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz. Die circa acht Kilometer lange Strecke führt unter anderem durch das Brunnental, hinauf Richtung Faimingen zum „Tor des Windes“ an der Bayerischen Verwaltungsschule und weiter in Richtung nördliches Industriegebiet zu Same Deutz-Fahr und zur Hicret-Moschee. Voraussetzung zum Mitmachen sind ein verkehrstaugliches Rad und ein Fahrradhelm. Um Kilometer fürs Stadtradeln zu sammeln, sollten sich alle Interessierten – falls noch nicht geschehen – kostenfrei anmelden unter stadtradeln.de/lauingen und dem „Offenen Team Lauingen“ beitreten, um Radkilometer zu sammeln. Kräftig in die Pedale treten wird die Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule beim Schulradeln am Dienstag, 25. Juli, mit drei unterschiedlich langen Radtouren samt Radlcheck am Vortag. (AZ)