Lauingen trauert um Rudolf Horner

Er engagierte sich jahrzehntelang für Städtepartnerschaften. Kürzlich ist er im Alter von 72 Jahren verstorben.

Im Alter von 72 Jahren ist Rudolf Horner aus Lauingen plötzlich und unerwartet verstorben. Sein großer Einsatz für die Städtepartnerschaften zwischen der Stadt Lauingen und seinen Partnern Segré in Frankreich, Marzahn-Hellersdorf von Berlin und Treviglio in Italien wird denen, die mit ihm zu tun hatten, und denen, die davon profitierten, noch lange in Erinnerung bleiben.

Seine Verbindung zu den Partnerschaften seiner Heimatstadt begann für den ehemaligen Mitarbeiter der Stadt Lauingen beruflich. Er begleitete und bereitete an führender Stelle die seit 1988 bestehende Partnerschaft zu Segré vor. Im Jahre 1999 war er es, der wieder an der Seite des damaligen Bürgermeisters Georg Barfuß eine Verbindung zum Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin und Treviglio schmiedete. Er half, diese auch abzuschließen. Einige Jahre später dann, im Jahr 2005, gründete er den Partnerschaftsverein Lauingen und stand diesem bis vor wenigen Jahren als Vorsitzender zur Verfügung, an der Seite des ebenfalls früh verstorbenen Bürgermeisters Wolfgang Schenk, der stellvertretender Vereinsvorsitzender war. Im Jahr 2019 übergab er einen vorbildlich geführten Verein an seine Nachfolgerin, Bürgermeisterin Katja Müller.

In Berlin war Rudolf Horner ein gern gesehener Gast

Nach seinem Eintritt in den Ruhestand 2009 konnte er sich noch intensiver den partnerschaftlichen Aktivitäten Lauingens widmen. Er organisierte wie vor seiner Pensionierung Schüleraustausche mit dem französischen Partner, Kennenlernreisen nach Segré und Praktika. Besonders in den vergangenen Jahren war Rudi Horner immer wieder in Marzahn-Hellersdorf. Er entdeckte mehr und mehr den Bezirk im Osten der Stadt und war dort ein gern gesehener Gast.

Auch in anderen Vereinen und Organisationen war er mit Herzblut dabei, wie zum Beispiel im Obst- und Gartenbauverein, in der Wasserwacht, im Albverein, in der Kolpingsfamilie und im Turnverein. "Rudolf Horner hat sich mit Leidenschaft und großem Engagement den Städteverbindungen Lauingens beruflich und im Ehrenamt gewidmet und sich insbesondere für die Belange der Verständigung gegenüber Französinnen und Franzosen eingesetzt", würdigt Erste Bürgermeisterin Katja Müller den Verstorbenen in einer Pressemitteilung. Er hinterlässt seine Ehefrau, drei Kinder sowie drei Enkelkinder. (AZ)