Lauingen

vor 19 Min.

Lauingen verstärkt seine Partnerschaft mit der nigerianischen Stadt Lagos

Plus In den vergangenen Jahren war die Partnerschaft mit Lagos Island eingeschlafen. Jetzt soll sie wieder aufleben. Eine wichtige Rolle spielen dabei Jugendliche.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Dem ein oder anderen wird die grün-weiß-grüne Flagge, die in vergangenen Tagen vor dem Lauinger Rathaus wehte, aufgefallen sein. Es ist die Flagge Nigerias. Denn Lauingen hatte hohen Besuch aus Lagos Island. Mit der Region besteht seit 2000 eine Umwelt-Partnerschaft. In den vergangenen Jahren eingeschlafen, wurde sie jetzt erneuert – und soll in naher Zukunft auch Schüleraustausche ermöglichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen