Lauingen

18:00 Uhr

Lauingen wehrt sich gegen feste Flüchtlings-Unterkunft

Noch steht hier in Lauingen das Zelt für Geflüchtete. Ein Bauherr möchte an dieser Stelle ein Gebäude errichten, das für 48 Personen als "dezentrale Unterkunft" dienen soll.

Plus Am Lauinger Ortseingang steht ein Zelt für 120 Geflüchtete. Das soll aber in Zukunft durch einen bleibenden Bau ersetzt werden. Die Stadt möchte das verhindern.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Die Debatte um die Aufnahme von Geflüchteten im Landkreis Dillingen geht weiter. Am Dienstag appellierte Landrat Markus Müller erneut an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis, Wohnraum zu suchen und dem Landratsamt mitzuteilen, wo es die Möglichkeit gibt, Menschen unterzubringen. Am Abend tagte der Lauinger Stadtrat. Auch dort stand das Thema Geflüchtetenunterkunft auf der Agenda. Stadträte und Bürgermeisterin nutzten die Gelegenheit, um einen nachdrücklichen Appell an den Landrat zu richten.

Seit August ist die Unterkunft im Lauinger Osten bezogen. Doch bereits im Vorfeld gab es Kritik. Das Landratsamt räumte schließlich Fehler in der Kommunikation um den Aufbau des Zeltes ein, in dem bis zu 120 Menschen Platz finden sollen. Das Landratsamt nennt solche Unterkünfte, wie das Zelt in Wertingen oder das, was nun in Buttenwiesen hochgezogen wird, "fliegende Bauten". Die Genehmigung für ein solches Zelt läuft nach einer gewissen Zeit aus. So auch in Lauingen. Doch dort soll anstelle des Zeltes nach Ende der Nutzung ein fester Bau entstehen, der später als dezentrale Unterkunft für Geflüchtete dienen soll. 48 Personen könnten dann auf dem Grundstück schräg gegenüber einem Supermarkt am Lauinger Ortseingang leben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen