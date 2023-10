Lauingen

Lauingen wird am Wochenende zum Mekka für Modellbahner

Plus Die Firma KM1 Modellbau feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit Jubiläumstagen. Aus Lauingen kamen bereits mehr als 65.000 Loks und Wagen.

Diese Geschichte beginnt tatsächlich unterm Christbaum, und zwar vor 45 Jahren. Andreas Krug bekommt damals seine erste Modelleisenbahn geschenkt und verlegt im Wohnzimmer die Gleise. Es ist der Anfang einer großen Leidenschaft, die den Lauinger bis heute nicht mehr losgelassen hat. Der 48-Jährige ist seit zwei Jahrzehnten Inhaber und Geschäftsführer der Firma KM1 Modellbau, in der sich alles um Lokomotiven, Waggons und Modellbahnhöfe im Miniaturformat dreht. Krugs Unternehmen beschäftigt inzwischen 15 Mitarbeitende in der Albertus-Magnus-Stadt. Produziert wird aber an mehreren weiteren Standorten – bei der Lebenshilfe in Dillingen, in Polen, Tschechien und in China. "Allein in China sind etwa 300 Menschen für uns beschäftigt", sagt Krug. Das 20-jährige Bestehen der Firma soll am kommenden Wochenende mit vielen Besuchern und Besucherinnen groß gefeiert werden.

Am Anfang spielt der Zufall Regie. Andreas Krug hat Musik studiert – Bratsche im Hauptfach, Orgel im Nebenfach. In Lauingen hebt er die Streicherakademie Schwaben aus der Taufe. Der heute 48-Jährige betreibt aber auch das AKA-Tonstudio. Und da flammt urplötzlich die Liebe zur Modellbahn wieder auf. "Für eine Firma habe ich damals den Sound von echten Loks aufgenommen", erinnert sich Krug. Und so sei die Idee entstanden, dass er doch selbst Lokomotiven für Modellbahner bauen könne.

